Журналіст Рахманін йде на вибори з партією Вакарчука

Фото: Сергій Рахманін та Святослав Вакарчук (goloszmin.org)

Рахманін повідомив, що може допомоги змінювати країну

Заступник головного редактора газети "Дзеркало тижня" Сергій Рахманін йтиме на позачергові парламентські вибори 2019 року з партією "Голос" Святослава Вакарчука. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії "Голос".

Рахманін заявив, що у політичній журналістиці вже встиг усе зробити що міг.

"Дуже вдячний професії, колегам, читачам, глядачам і слухачам. Але зараз я відчуваю в собі готовність до змін у житті й роботі. І відчуваю, що можу допомогти змінюватися країні", - заявив Рахманін.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що український телеведучий Сергій Притула піде на вибори у партії "Голос". Притула розповів, що причиною йти на вибори стало бажання, аби його діти жили та працювали в Україні.

Нагадаємо, що Смешко представив список своєї партії. Ігор Смешко представив список своєї партії "Сила і Честь", з якою він піде на дострокові вибори до Верховної ради, до першої десятки списку партії увійшла депутат від "Самопомічі" Олена Сотник, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, ще один депутат від "Самопомічі" Іван Мірошниченко та колишній начальник Генерального штабу Володимир Замана.