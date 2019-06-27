ЦВК затвердила форму і текст бюлетеня на виборах в Раду

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

ЦВК визначила, який вигляд матимуть бюлетені

Центральна виборча комісія (ЦВК) затвердила форму і текст виборчого бюлетеня для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах у Верховну раду. Про це повідомляє прес-служба ЦВК у Facebook.

Встановлено, що текст виборчого бюлетеня друкується лише з одного боку державною мовою на одному аркуші розміром 200 х 600 мм блакитно-сірого кольору з двотоновим водяним знаком та захисними волокнами з використанням захисних графічних антисканерних елементів, виконаних із застосуванням захисних фарб, що мають флуоресценцію під дією ультрафіолетового опромінювання, та елемента, який втрачає забарвлення внаслідок термовпливу, а також із виконанням номера виборчої дільниці високим друком із застосуванням захисної фарби, що проявляється на звороті виборчого бюлетеня.

При цьому вказано виготовити зазначені виборчі бюлетені для кожної звичайної та закордонної виборчої дільниці у кількості, що на 0,5 відсотка перевищує кількість виборців відповідної виборчої дільниці.

Раніше повідомлялося, що ЦВК на засіданні скасувала реєстрацію семи кандидатів у народні депутати на позачергові вибори у Верховну раду.

РБК-Україна писало, що станом на 26 червня Центрвиборчком зареєстрував 5845 кандидатів на парламентські вибори. ЦВК зареєструвала 2674 кандидата за списками партій і 3171 кандидата в мажоритарних округах.