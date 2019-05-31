Гордон очолив штаб партії Смешка

Фото: Дмитро Гордон (УНІАН)

Гордон при цьому не буде балотуватися в парламент

Журналіст та бізнесмен Дмитро Гордон перед виборами до Ради очолив штаб партії "Сила і Честь". Про це у Facebook повідомив лідер партії Ігор Смешко.

За словами Смешка, головою передвиборчого штабу партії "Сила і Честь" призначено Гордона. При цьому він підтвердив, що не буде балотуватися до Верховної ради України.

"Відразу після виборів він планує повернутися до професійної діяльності журналіста", - додав Смешко.

Нагадаємо, раніше соціологи оприлюднили рейтинг партій перед достроковими виборами. Зокрема, за партію "Сила і честь" Ігоря Смешка готові проголосувати 5,1% опитаних. Це означає, що партія цілком може пройти до Верховної ради наступного скликання.

Зазначимо, у першому турі президентських виборів Смешко набрав трохи більше 6% голосів і зайняв шосте місце слідом за Анатолієм Гриценком, Юрієм Бойком, Юлією Тимошенко і лідерами за підсумками першого туру Володимиром Зеленським і Петром Порошенком.

Смешко з 4 вересня 2003 по 4 лютого 2005 був головою Служби безпеки України, членом Ради національної безпеки і оборони України (вересень 2003 - лютий 2005).