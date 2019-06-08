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Гриценко запропонував об’єднатись з партією Саакашвілі

Новини » Вибори 2019    08.06.2019 - 17:22
Гриценко запропонував об’єднатись з партією Саакашвілі
Фото: Анатолій Гриценко (РБК-Україна)

Гриценко вважає, що це зможе мобілізувати й об’єднати їх виборців

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко виступив з пропозицією можливого об’єднання його політичної партії із "Рухом нових сил" Міхеіла Саакашвілі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гриценко у Facebook.

Гриценко повідомив, що їх партії були у тісній співпраці на президентських виборах і він впевнений, що через стислі терміни у Русі нових сил можуть виникнути проблеми з повноцінною участю у виборчому процесі.

"Хочу виступити з ініціативою - об’єднати зусилля досвідчених принципових і прогресивних лідерів політичних сил виступити разом на парламентських виборах", - заявив лідер "Громадянської позиції".

Також він додав, що таким чином вони зможуть максимально мобілізувати й об’єднати своїх виборців.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Саакашвілі заявив про участь "Руху нових сил" у виборах. Саакашвілі заявив, що у партії були проблеми з реєстрацією та збором коштів на заставу для участі у парламентських виборах, але "Рух нових сил" прийняв рішення самостійно боротися за прохід у Верховну раду.

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Новини України Порошенко Зеленський Саакашвілівыборы 2019Гриценко Анатолій
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