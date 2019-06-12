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Оприлюднено свіжий рейтинг партій перед виборами

Новини » Вибори 2019    12.06.2019 - 17:14
Оприлюднено свіжий рейтинг партій перед виборами
Фото: голосування на виборах (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Раду можуть пройти п'ять партій

Якщо б дострокові парламентські вибори відбувалися в Україні в найближчу неділю, у голосуванні готові були взяти участь близько 84% громадян. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 6-9 червня.

За даними опитування, у Верховну раду проходять п'ять партій. Партію Володимира Зеленського "Слуга народу" готові підтримати 47,5% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором. Партія "Опозиційна платформа" може отримати 10,4% голосів, "Європейська солідарність" - 7,9%, "Батьківщина" - 7,5%, партія Святослава Вакарчука "Голос" - 6,4%, що дещо вище, ніж на початок червня (5,6%), проте в межах похибки.

Крім того, рейтинг партії "Сила і честь" Ігоря Смєшка - 4,3%, "Радикальної партії Олега Ляшка" - 2,5%., "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка - 2,4%. Рейтинг інших партій - менше 2%.

Оприлюднено свіжий рейтинг партій перед виборами

Дані свідчать, що 10,6% виборців можуть проголосувати за партію "Слуга народу" якщо партія, яку вони підтримують зараз, не буде брати участь у виборах (так званий "другий вибір"); 7,8% - можуть підтримати партію "Батьківщина"; 6,7% - партію "Голос"; 6,6% - партію "Опозиційна платформа - За життя"; 5,7% - партію "Сила і честь"; 3,9% - партію "Громадянська позиція"; 3,1% - партію "Європейська солідарність" Інші партії - менше 3%.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 6-9 червня 2019 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Похибка вибірки - 2,2%.

Зазначимо, дані опитування групи "Рейтинг" збігаються з результатами КМІС, проведеного з 26 травня по 7 червня, згідно з яким в парламент проходять п'ять партій.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.

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