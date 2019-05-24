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Гройсман не буде об'єднуватися в новому парламенті з іншими політсилами

Новини » Вибори 2019    24.05.2019 - 19:44
Гройсман не буде об'єднуватися в новому парламенті з іншими політсилами
Фото: Володимир Гройсман (facebook.com/volodymyrgroysman)

Гройсман розповів, що його політсила буде називатися "Українська стратегія"

На дострокових парламентських виборах прем'єр-міністр Володимир Гройсман очолить власну партію, яка не буде об'єднуватися з іншими. Про це заявив Гройсман в ефірі каналу "Україна", передає РБК-Україна.

"Я прийняв рішення про те, що я буду йти в український парламент. Я хочу створити політичну силу без об'єднань. Я її очолю. Хочу сформувати команду молодих людей, які мають досвід і чітко розуміють, що потрібно державі. Ця політична сила буде називатися "Українська стратегія". Наша стратегія - це сильна Україна і заможні громадяни", - заявив Гройсман.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна з посиланням на джерела повідомляло, що в партії "Народний фронт" тривають консультації про об'єднання з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом на позачергових виборах у парламент.

22 квітня Володимир Гройсман заявив про намір сформувати нову політичну силу для участі в парламентських виборах, які відбудуться 21 липня. Він також відзначив необхідність змінити виборчу систему до парламентських виборів.

Додамо, сьогодні у Верховній раді зареєстровано заяву прем'єр-міністр України Володимира Гройсмана про відставку, про яку він заявив одразу після інавгурації Володимира Зеленського 20 травня.

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Новини України Порошенко Зеленський Володимир Гройсман
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