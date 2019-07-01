Верховний суд дозволив Клюєву йти на вибори в Раду

Фото: Андрій Клюєв (partyofregions.com.ua)

Касаційний адміністративний суд скасував рішення ЦВК про відмову Клюєву балотуватися в нардепи

Касаційний адміністративний суд Верховного суду України скасував рішення Центральної виборчої комісії (ЦВК) про відмову брати участь у позачергових виборах у Верховну раду колишньому главі Адміністрації президента часів Януковича Андрія Клюєва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення його адвоката Юрія Сухова.

Таким чином, Центрвиборчком за рішенням суду буде зобов'язана зареєструвати Клюєва кандидатом на 46 окрузі в Донецькій області.

"Рішення Верховного суду є остаточним і воно вказує, що законно, а що ні. Суд не погодився з ЦВК України та скасував, як на мене, сепаратистський і кон'юнктурне рішення про відмову в реєстрації Клюєва А. П., який постійно проживає на території України у р. Донецьк, кандидатом у народні депутати України від "Ліберальної партії України" в одномандатному виборчому окрузі №46 на позачергових виборах 21 липня 2019 року", - повідомив адвокат.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 23 червня Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації кандидатом в нардепи на позачергові вибори екс-главі Адміністрації президента часів президентства Віктора Януковича Андрію Клюєву, який висувався від "Ліберальної партії України".

Як повідомили в ЦВК, Клюєву було відмовлено у зв'язку з тим, що він не проживав на території України з 2014 року.

Крім того, ЦВК оскаржила рішення суду про реєстрацію Онищенко. Центрвиборчком не згоден з прийнятим судовим рішенням, вважає його незаконним, необґрунтованим і винесена з неправильним застосуванням норм матеріального права та порушенням норм процесуального права.