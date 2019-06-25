Оприлюднено свіжий рейтинг партій перед виборами

Фото: голосування на виборах (Віталій Носач, РБК-Україна)

Майже половину голосів за партійними списками отримає партія Зеленського

На дострокових парламентських виборах у Верховну раду 5%-ний бар'єр можуть подолати п'ять партій. Про це свідчать опитування, проведеного Українським інститутом соціальних досліджень ім. Яременка та центром "Соціальний моніторинг" 13 по 21 червня 2019 року.

За даними опитування, продовжує лідирувати партія "Слуга народу", за яку планують віддати голоси 45,3% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.

Прохідний бар'єр також долають "Опозиційна платформа - За життя" (12,1%), "Батьківщина" (8,8%), "Європейська Солідарність" (8,4%) і "Голос" (6,8%).

Крім того, близькі до 5%-ному бар'єру "Громадянська позиція" (4,5%) і "Сила і честь" (4,4%).

Більше половини (58%) опитаних заявили про готовність взяти участь у голосуванні на дострокових виборах у Верховну Раду 21 липня 2019 року, а 27% заявили, що швидше за все будуть голосувати.

Опитування проведено 13 по 21 червня 2019 року серед 3000 респондентів методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: 1,8%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 8-12 червня, до парламенту може пройти п'ять політичних партій.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня. Конституційний суд України 20 червня визнав указ конституційним.