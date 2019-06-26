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ЦВК визначила черговість партій у бюлетенях

Новини » Вибори 2019    26.06.2019 - 15:51
ЦВК визначила черговість партій у бюлетенях
Ілюстративне фото (Уніан)

Всього в бюлетенях 21 позиція

На засіданні Центральної виборчої комісії (ЦВК) відбулося жеребкування номерів політичних партій, під якими вони будуть розташовані у виборчих бюлетенях під час голосування на позачергових вибори у Верховну раду. Про це повідомляє РБК-Україна.

Таким чином, за результатами жеребкування політичні партії будуть разположены таким чином:

  1. "Опозиційний блок".
  2. "Сила і честь".
  3. Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".
  4. "Патріот".
  5. "Сила людей".
  6. "Опозиційна платформа - За життя".
  7. "Партія зелених України".
  8. "Всеукраїнське об'єднання "Факел".
  9. Об'єднання "Самопоміч".
  10. "Європейська солідарність".
  11. "Українська стратегія Гройсмана".
  12. "Громадянська позиція".
  13. "Соціальна справедливість".
  14. "Слуга народу".
  15. "Сила права".
  16. "Радикальна партія Ляшка".
  17. "Партія Шарія".
  18. "Голос".
  19. Політична партія "Незалежність".
  20. "Аграрна партія України".
  21. Всеукраїнське об'єднання "Свобода".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко назвав округ-рекордсмен за кількістю зареєстрованих мажоритарників. Ним виявився 133 округ Одеської області.

Крім того, в Центрвиборчкомі назвали кількість зареєстрованих кандидатів. Центрвиборчком зареєстрував 2674 кандидатів, які були внесені у виборчі списки політичних партій і 3171 кандидатів в одномандатних виборчих округах.

Також ЦВК зареєструвала вісім кандидатів у народні депутати на виборах до Верховної ради з прізвищем Зеленський. За словами голови Центрвиборчкому Тетяни Сліпачук, зареєстровані кандидати мають однакові прізвища - Зеленський, але різні імена та по батькові. Вона додала, що зареєстровані кандидати не змінювали прізвища перед реєстрацією.

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