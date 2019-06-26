ЦВК визначила черговість партій у бюлетенях

Всього в бюлетенях 21 позиція
На засіданні Центральної виборчої комісії (ЦВК) відбулося жеребкування номерів політичних партій, під якими вони будуть розташовані у виборчих бюлетенях під час голосування на позачергових вибори у Верховну раду. Про це повідомляє РБК-Україна.
Таким чином, за результатами жеребкування політичні партії будуть разположены таким чином:
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко назвав округ-рекордсмен за кількістю зареєстрованих мажоритарників. Ним виявився 133 округ Одеської області.
Крім того, в Центрвиборчкомі назвали кількість зареєстрованих кандидатів. Центрвиборчком зареєстрував 2674 кандидатів, які були внесені у виборчі списки політичних партій і 3171 кандидатів в одномандатних виборчих округах.
Також ЦВК зареєструвала вісім кандидатів у народні депутати на виборах до Верховної ради з прізвищем Зеленський. За словами голови Центрвиборчкому Тетяни Сліпачук, зареєстровані кандидати мають однакові прізвища - Зеленський, але різні імена та по батькові. Вона додала, що зареєстровані кандидати не змінювали прізвища перед реєстрацією.