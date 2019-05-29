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УДАР Кличка піде на вибори разом з "Солідарністю" Порошенко

Новини » Вибори 2019    29.05.2019 - 19:05
УДАР Кличка піде на вибори разом з "Солідарністю" Порошенко
Фото: Віталій Кличко (kmu.gov.ua)

Сторонам вдалося домовитися піти єдиною командою

У партії "Солідарність" і УДАР домовилися про спільний похід на вибори у Верховну раду. Про це РБК-Україна повідомило джерело в колишньої правлячої коаліції.

За його словами, сторонам вдалося домовитися про похід єдиною командою під брендом "Європейської солідарності". Крім того, "Солідарність" і УДАР погодилися на формування спільного списку на основі праймеріз.

Раніше РБК-Україна з посиланням на поінформовані джерела також повідомляло, що разом з ЄС на вибори піде спікер ВР Андрій Парубій і кілька людей, які вважаються близькими до глави парламенту.

Нагадаємо, в матеріалі РБК-Україна "Команда для реваншу: як і з ким партія Петра Порошенко йде на вибори в Раду" повідомлялося, що УДАР може очолити брат Віталія Кличка - Володимир, який останнім часом часто з'являється на публічних заходах з братом. Для зміцнення електоральних позицій Удару мер Києва вів переговори про об'єднання зі Святославом Вакарчуком та Ігорем Смешком, запевняє один із співрозмовників у команді Порошенко

Кличко заявив, що УДАР підтримує зниження прохідного бар’єру в Раду Кличко може піти на вибори з партією "УДАР", - джерела
Новини України Порошенко Зеленський СолідарністьУДАР
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