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Проти ЦВК перед виборами подали десятки судових позовів

Новини » Вибори 2019    26.06.2019 - 14:10
Проти ЦВК перед виборами подали десятки судових позовів
Фото: Тетяна Сліпачук (Віталій Носач, РБК-Україна)

Комісія продовжує судові процеси

Перед виборами в Раду в суди надійшло 32 позовні заяви проти Центральної виборчої комісії. Про це повідомила на брифінгу голова ЦВК Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначила голова ЦВК, на сьогоднішній день триває процес розгляду позовних заяв.

"Ми зараз будемо намагатися довести нашій судовій владі, що ЦВК керується лише Конституцією України та законом, законними інтересами громадян та інтересів держави", - сказала Сліпачук.

Вона повідомила, що суди відмовили за чотирма позовами з 32, а одну заяву задоволено. "На розгляді зараз 27 заяв", - розповіла голова ЦВК.

Нагадаємо, глава ЦВК Тетяна Сліпачук оголосила про початок виборчої парламентської кампанії з 24 травня. Зараз відомо, що станом на 26 червня ЦВК зареєструвала 5845 кандидатів.

Нагадаємо, раніше голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук повідомила про зменшенні кількості кандидатів-"двійників" на позачергових виборах у Верховну раду. Комісія прийняла заходи для недопущення використання політичних технологій під час проведення парламентських виборів.

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