Партію "Слуга народу" очолив Дмитро Разумков

Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Рішення ухвалили на з'їзді

Перед достроковими виборами у Верховну раду партія президента Володимира Зеленського провела з'їзд, на якому було прийнято рішення про те, що партію очолить Дмитро Разумков. Про це повідомила прес-секретар партії Тетяна Циба на прес-конференції в Києві, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Крім того, за її словами, керівником виборчого штабу призначений Олександр Корнієнко.

Як повідомляло РБК-Україна, якби дострокові парламентські вибори відбувалися в Україні наприкінці травня, близько 90% громадян готові були взяти участь у голосуванні. За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", лідер електоральних симпатій серед політичних сил - партія "Слуга народу". Її готові підтримати 43,8% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.

Нагадаємо, заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка заявив про те, що радник президента України з політичних питань Дмитро Разумков очолить політичну партію "Слуга народу".

Зазначимо, указ президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної ради восьмого скликання і призначення дострокових виборі на 21 липня опублікований в офіційній пресі. У зв'язку з цим голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявила про старт виборчої кампанії з 24 травня.