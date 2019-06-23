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ЦВК оскаржила рішення суду про реєстрацію Онищенка

Новини » Вибори 2019    23.06.2019 - 17:20
ЦВК оскаржила рішення суду про реєстрацію Онищенка
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

ЦВК вважає рішення суду незаконним та необґрунтованим

Центральна виборча комісія (ЦВК) подала апеляційну скаргу на рішення Шостого апеляційного адмінсуду, який зобов'язав ЦВК зареєструвати втікача-нардепа Олександра Онищенка кандидадом у народні депутати на позачергових парламентських виборах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦВК у Facebook.

"ЦВК не погоджується з прийнятим судовим рішенням, вважає його незаконним, необґрунтованим та винесеним з неправильним застосуванням норм матеріального права і порушенням норм процесуального права", - повідомили у ЦВК.

Також вони заявили, що вважають прикладені у рішенні висновки суду не відповідають обставинам справи. 

"Центральна виборча комісія 23 червня 2019 року подала апеляційну скаргу на вищезазначене рішення Шостого апеляційного адміністративного суду", - наголосили у ЦВК.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що суд зобов'язав зареєструвати Онищенка кандидатом. У своїй біографії Онищенко написав, що з 2016 року й до теперішнього часу перебуває за межами України по причині того, що представляв Україну на змаганнях із кінного спорту "у статусі вершника".

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