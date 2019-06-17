ЦВК зареєструвала перший список партії

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Перший список зареєструвала партія "Громадянська позиція"

Центральна виборча комісія (ЦВК) сьогодні, 17 червня, зареєструвала 164 кандидатів у народні депутати до списку партії "Громадянська позиція" для позачергових парламентських виборів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦВК у Facebook.

У ЦВК повідомили, що зареєстрували 100 кандидатів у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі та 164 кандидатів у народні депутати України, які включені до виборчого списку політичної партії "Громадянська позиція" у загальнодержавному виборчому окрузі.

Так, до першої десятки партії "Громадська позиція" увійшли:

Анатолій Гриценко, лідер політичної сили; Дмитро Добродомов, лідер партії "Народний контроль"; Микола Томенко, лідер партії "Рідна країна"; Микола Катеринчук, лідер Європейської партії України; Марина Соловйова, адвокат і громадський діяч; Віктор Трепак, генерал; Олександр Савченко, банкір і меценат; Єгор Фірсов, нардеп; Анатолій Забарило, секретар Львівської міськради; Петро Ландяк, депутат Тернопільської міськради; Микола Ладовський, депутат Заболотівська сільської ради.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ЦВК відмовилася реєструвати Онищенка кандидатом в депутати. Під час чергового засідання у суботу, 15 червня, ЦВК прийняла рішення відмовити Онищенку в реєстрації кандидатом в народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №93