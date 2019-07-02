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На Майдані розпочалася акція через рішення ЦВК

Новини » Суспільство    02.07.2019 - 20:35
На Майдані розпочалася акція через рішення ЦВК
Фото: акція на Майдані (Віталій Носач, РБК-Україна)

Акція почалася після рішень ЦВК про реєстрацію кандидатами в нардепи Андрія Клюєва та Анатолія Шарія

У Києві на Майдані Незалежності розпочалась акція після рішень Центральної виборчої комісії (ЦВК) про реєстрацію кандидатами в нардепи на вибори в Раду екс-глави Адміністрації президента Андрія Клюєва і блогера Анатолія Шарія. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Під стелою Незалежності зібралося кілька сотень людей. Серед них громадські активісти, учасники ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" і націоналісти. В руках вони тримають плакати "Ми втомилися від лайна". Невідомі зустріли криками "Ганьба" народного депутата Мустафу Найєма. На місці знаходяться кілька співробітників поліції комунікації.

 

Акція - Майдан Незалежності

Опубліковано Marian Kushnir Вівторок, 2 липня 2019 р.

Акцію "Досить терпіти" раніше анонсував у своєму Facebook волонтер Роман Синіцин.

"Російського пропагандиста Шарія та шістку Януковича Клюєва зареєстровано кандидатами в депутати. Зареєстрували, хоча вони не жили останні 5 років в Україні і за законом взагалі не мали жодних шансів бути зареєстрованими. А в цей час з в'язниць випускають терористів і вбивць небесної сотні", - написав він.

 

Фото: акція на Майдані (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нагадаємо, у вівторок, 2 липня, Центральна виборча комісія зареєструвала Андрія Клюєва кандидатом на вибори у Верховну раду. Клюєв балотується по мажоритарному округу №46 (р. Бахмут, Донецька область). Кандидатом в нардепи його висунула Ліберальна партія України. таке рішення ЦВК прийняла на виконання рішення суду. РБК-Україна писало, що Верховний суд України зобов'язав Центральну виборчу комісію повторно розглянути документи Клюєва.

Також ЦВК сьогодні зареєструвала кандидатом в народні депутати на дострокових виборах до Верховної ради блогера Анатолія Шарія.

 

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