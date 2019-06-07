Саакашвілі відмовився від співпраці з УДАРом

Фото: Михайло Саакашвілі (РБК-Україна)

Саакашвілі не поведе партію Кличка на вибори

Михайло Саакашвілі відмовився очолити партію УДАР Віталія Кличка для участі у позачергових виборах у Верховну раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Саакашвілі Facebook.

За словами Саакашвілі, лідер партії УДАР Віталій Кличко зробив йому гідну пропозицію, але на його думку, їм не варто створювати союз.

"Мені пропонував Кличку очолити партію УДАР і йти таким чином на вибори. Я звернувся до вас. Нам треба було приймати рішення. Я не хотів приймати рішення без консультації з вами. Було багато коментарів і я вас почув. Незважаючи на те, що я вважаю, що Кличко зробив гідну пропозицію, нам на цей союз йти не варто", - заявив Саакашвілі.

Також колишній голова Одеської обласної державної адміністрації заявив, що він повернувся в Україну не заради політики, а для того, щоб допомагати Україні змінюватися на краще.

"Я приїхав в Україну не посаду шукати. Я повернувся не для політики "за всяку ціну". Я повернувся сюди, щоб допомагати Україні змінюватися на краще, щоб генерувати великі ідеї. Я приїхав, щоб ми нарешті позбулися старого політичного класу бариг, і замість цього отримали нових людей з великими ідеями і патріотизмом", - заявив Саакашвілі.

За словами Саакашвілі, він упевнений, що Україна повинна стати наддержавою європейського континенту.

"Я вірю, що український прорив і успіх можливий. Я буду допомагати новим людям в силу своїх можливостей", - сказав Саакашвілі.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко заявив, що партія "УДАР" візьме участь у позачергових виборах у Верховну раду. У своєму відеозверненні мер Києва запропонував Михайлу Саакашвілі, який 29 травня повернувся в Україну, очолити партію УДАР на виборах до Верховної ради України.

Зазначимо, Михайло Саакашвілі 29 травня 2019 року повернувся в Україну. 28 травня президент України Володимир Зеленський Саакашвілі повернув українське громадянство, скасувавши указ свого попередника Петра Порошенка.