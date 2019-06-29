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ЦВК зареєструвала кандидатів у нардепи від партії Саакашвілі

Новини » Вибори 2019    29.06.2019 - 23:18
ЦВК зареєструвала кандидатів у нардепи від партії Саакашвілі
Фото: Михайло Саакашвілі (РБК-Україна)

Зареєстровано 88 кандидатів у списку та ще 9 мажоритарників

Центральна виборча комісія зареєструвала у суботу, 29 червня, кандидатів у депутати на виборах у Раду від партії "Рух нових сил Михайла Саакашвілі". Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ЦВК.

Зареєстровано кандидатів як в одномандатних округах, так і в багатомандатному окрузі на виконання рішення Верховного суду України, який визнав протиправним рішення ЦВК про відмову у реєстрації кандидидатам від цієї політичної сили.

"ЦВК зареєструвала 88 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку політичної партії "Рух нових сил Михайла Саакашвілі", в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року", - зазначили у прес-службі.

Окрім того, зареєстровано 9 кандидатів у нардепи України, висунутих зазначеною політичною партією, в одномандатних виборчих округах. Також Комісія зареєструвала Павла Богомазова представником партії в ЦВК з правом дорадчого голосу.

Нагадаємо, Верховний суд України 28 червня ухвалив зареєструвати кандидатів на виборах у Раду від партії Саакашвілі. Суддя зазначила, що "постанова ЦВК від 23.06.2019 №1205 є протиправною та підлягає скасуванню".

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