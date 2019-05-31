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Порошенко очолив партію "Європейська солідарність"

Новини » Вибори 2019    31.05.2019 - 14:26
Порошенко очолив партію "Європейська солідарність"
Фото: Петро Порошенко (twitter.com/Euro_Solidarity)

Порошенко офіційно став лідером своєї партії

Перед виборами до Ради партію "Європейська солідарність" очолив колишній президент України Петро Порошенко. Відповідне рішення прийнято на партійному з'їзді, передає кореспондент РБК-Україна.

На партійному з'їзді Порошенко подякував присутнім за обрання главою "Європейської солідарності".

"Формально до неї я приєднався тільки вчора, а насправді - ми одна команда ще з 2014-го, найважчого в новітній історії України року. Для мене велика честь очолити політичну силу "Європейська солідарність", яка 5 років тому не побоялася взяти на себе відповідальність за порятунок країни, що опинилася біля самого краю безодні ", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, 24 травня партія БПП "Солідарність" прийняла рішення змінити назву на "Європейська солідарність".

Пізніше стало відомо, штаб партії Порошенка на виборах до Ради очолить нардеп Сергій Березенко. У той же час на питання, чи має намір він балотуватися за партійним списком до Ради наступного скликання, Березенко відповів негативно. Він також додав, що ще не визначився, чи буде взагалі балотуватися в парламент.

 

 

 

Аваков не буде балотуватися до Ради
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