ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сліпачук пояснила, чому з явкою на вибори можуть бути проблеми

Новини » Вибори 2019    18.06.2019 - 18:48
Сліпачук пояснила, чому з явкою на вибори можуть бути проблеми
Фото: Тетяна Сліпачук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава ЦВК заявила, що середина літа не є часом легкого проведення виборів

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що з явкою на позачергових виборах до Верховної ради можуть виникнути проблеми. Про вона розповіла в інтерв’ю "BBC News Україна".

Глава ЦВК підкреслила, що літо - не лише сезон відпусток, але й сезон підробітку.

"Ми думаємо, це (явка - ред.) може бути проблемою. Адже мова йде не тільки про сезон відпусток, коли людина може дуже просто змінити своє місце голосування, а ще й про період, коли деякі українці їдуть заробляти гроші за кордон. А в голосуванні за кордоном є окремі труднощі", - пояснила очільниця Центрвиборчкому.

Вона зазначила, що українські дипломатичні та консульські установи мають обмежені можливості в організації виборів. Йдеться про наявність службових приміщень, грошей, персоналу.

"Середина літа не є часом для легкого проведення виборів. Я вважаю, що будуть проблеми, пов'язані з планами людей на літо", - сказала Сліпачук.

Нагадаємо, раніше глава ЦВК заявила, що Конституційний суд України не зможе зупинити проведення позачергових виборів до Верховної ради України.

Як писало РБК-Україна раніше, згідно з даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", на час дострокових виборів до Верховної ради, які мають відбутися 21 липня, планують відпустку 24% громадян України. При цьому при цьому 80% з тих, хто запланував відпустку на другу половину липня, вважають, що зможуть проголосувати. 14% - заявили, що голосувати не зможуть, ще 6% - не визначились. Таким чином, через відпустки пропустять голосування близько 3% виборців.

КСУ не може зупинити вибори до Ради, - Сліпачук
Новини України Порошенко Зеленський Центральна виборча комісіяпарламентські вибориявка избирателей
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся