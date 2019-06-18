Сліпачук пояснила, чому з явкою на вибори можуть бути проблеми

Фото: Тетяна Сліпачук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава ЦВК заявила, що середина літа не є часом легкого проведення виборів

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що з явкою на позачергових виборах до Верховної ради можуть виникнути проблеми. Про вона розповіла в інтерв’ю "BBC News Україна".

Глава ЦВК підкреслила, що літо - не лише сезон відпусток, але й сезон підробітку.

"Ми думаємо, це (явка - ред.) може бути проблемою. Адже мова йде не тільки про сезон відпусток, коли людина може дуже просто змінити своє місце голосування, а ще й про період, коли деякі українці їдуть заробляти гроші за кордон. А в голосуванні за кордоном є окремі труднощі", - пояснила очільниця Центрвиборчкому.

Вона зазначила, що українські дипломатичні та консульські установи мають обмежені можливості в організації виборів. Йдеться про наявність службових приміщень, грошей, персоналу.

"Середина літа не є часом для легкого проведення виборів. Я вважаю, що будуть проблеми, пов'язані з планами людей на літо", - сказала Сліпачук.

Нагадаємо, раніше глава ЦВК заявила, що Конституційний суд України не зможе зупинити проведення позачергових виборів до Верховної ради України.

Як писало РБК-Україна раніше, згідно з даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", на час дострокових виборів до Верховної ради, які мають відбутися 21 липня, планують відпустку 24% громадян України. При цьому при цьому 80% з тих, хто запланував відпустку на другу половину липня, вважають, що зможуть проголосувати. 14% - заявили, що голосувати не зможуть, ще 6% - не визначились. Таким чином, через відпустки пропустять голосування близько 3% виборців.