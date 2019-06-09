УДАР йтиме на вибори лише по мажоритарці, - Кличко

Фото: Віталій Кличко (facebook.com / Vitaliy.Klychko)

Кличко додав, що особисто не йтиме на вибори в Раду

Лідер партії УДАР та мер Києва Віталій Кличко заявив, що його політсила не висуватиме кандидатів на позачергові вибори до Верховної ради за партійним списком. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Кличка у Facebook.

За словами Кличка, під час з'їзду партія УДАР вирішила, що не висуватиме кандидатів за списком, а йтиме на парламентські вибори лише по мажоритарних виборчих округах.

"Партія УДАР на дострокових парламентських виборах висуне кандидатів тільки в мажоритарних виборчих округах. За списком політична сила кандидатів не висуватиме. Таке рішення ухвалив з’їзд партії", - написав лідер партії.

Крім того, Кличко додав, що на дострокові парламентські вибори не йтиме і залишається мером столиці.

"Я ж, як і заявляв раніше, залишаюся працювати в Києві. В мене, як у мера столиці, ще багато зобов’язань перед киянами, які я повинен реалізувати", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко заявив, що партія "УДАР" візьме участь у позачергових виборах у Верховну раду. Також у своєму відеозверненні мер Києва запропонував Михайлу Саакашвілі, який 29 травня повернувся в Україну, очолити партію УДАР на виборах до Верховної ради України.

Пізніше, Саакашвілі відмовився від пропозиції Кличка очолити "УДАР" для участі у парламентських виборах та заявив, що партія "Рух нових сил" самостійно братиме участь у виборах в Раду.