У ЦВК розповіли, скільки тон паперу треба для друку бюлетенів на вибори

Фото: Наталя Бернацька (kmu.gov.ua)

У Центрвиборчкомі підкреслили, що проблема з друком бюлетенів є найбільш критичною

Для друку бюлетенів на парламентські вибори потрібно близько 600 тон паперу. Про це заявила секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька, передає кореспондент РБК-Україна.

У ЦВК наголошують, проблема із друком бюлетенів є критичною через необхідність проведення публічних закупівель послуг у скорочені терміни.

"Від сьогодні до дня голосування залишилося 55 днів. Найкритичніша ситуація - з виборчими бюлетенями. Строк закупівлі 48 днів плюс 22 дні на їх виготовлення. Це 70 днів. Як встигнути за 70 днів зробити всі процедури, на які є тільки 17 днів - ми ставимо це питання публічно. Кількість бюлетенів у два рази більше, ніж на президентських виборах. Очевидно, що на виготовлення бюлетенів потрібно в два рази більше матеріалів. Це приблизно 600 тон паперу, який теж потрібно заздалегідь виготовити", - заявила Бернацька.

Заступник голови ЦВК Євген Радченко також пояснив, що підприємству-виготовлювачу бюлетенів з технічних причин потрібно більше часу для виготовлення бюлетенів.

"Якщо до прикладу кандидувати побажають 20 партій, то бюлетень буде 20 см на 30 см. А якщо таких партій буде умовно 50, то бюлетень буде понад 80 см. Як ви розумієте, це у два з половиною рази більший бюлетень, і відповідно набагато менше верстатів, які можуть технічно потягти такий друк. Тому це питання для нас стоїть найболючіше", - додав Радченко.

Як писало РБК-Україна раніше, ЦВК бачить кілька критичних загроз у процесі підготовки до дострокових парламентських виборів.

Нагадаємо, глава ЦВК Тетяна Сліпачук оголосила про початок виборчої парламентської кампанії з 24 травня. Крім того, Центральна виборча комісія України відкрила рахунок для зарахування грошової застави кандидатів у депутати ВР.