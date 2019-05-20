Зеленський розпустив Раду: головне

Фото: Володимир Зеленський (www.president.gov.ua)

Дострокові вибори мають відбутися через два місяці після розпуска парламенту

Зеленський заявив про розпуск Верховної ради під час церемонії інавгурації 20 травня. Всі подробиці, фото і відео - в матеріалі РБК-Україна.

12:56 Нардеп Сергій Лещенко у себе в Telegram написав про те, що після інавгурації спікер парламенту Андрій Парубій, прем'єр-міністр Володимир Гройсман і вже колишній президент України Петро Порошенко зібралися в кабінеті Парубія для обговорення ситуації, що склалася.

12:10 В коментарі РБК-Україна нардеп Валерій Карпунцов повідомив, що сьогодні Зеленський буде проводити консультації з фракціями парламенту. Також він зазначив, що указ про розпуск Ради може з'явиться вже сьогодні ввечері.

12:00 Згідно зі статтею 77 Конституції України, позачергові вибори до Верховної Ради мають відбутися в період 60 днів після того, як буде опубліковано рішення про розпуск парламенту.

20 травня у Верховній раді відбулася урочиста церемонія інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського. В ході свого виступу Зеленський заявив про те, що він розпускає парламент VIII скликання.

“Я дуже вас прошу прийняти закон про зняття депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, багатостраждальний виборчий кодекс, і зробіть, будь ласка, відкриті списки. А також я прошу вас звільнити з посад голову СБУ, генерального прокурора, міністра оборони України. І це далеко не все, що ви можете зробити, але для початку досить. У вас на це буде два місяці. Зробіть це і повісьте собі медалі. непогані бали на дострокові парламентські вибори. Я розпускаю Верховної ради VIII скликання", - заявив Зеленський.

Присутні в залі нардепи зустріли його слова оваціями. Така ж реакція була у присутніх під будівлею парламенту громадян.

Згідно зі статтею 77 Конституції України, позачергові вибори до Верховної Ради мають відбутися в період 60 днів після того, як буде опубліковано рішення про розпуск парламенту.

Розпад коаліції

17 травня в "Народному фронті" заявили про те, що фракція виходять з коаліції. Про це на засіданні парламенту оголосив спікер ВР Андрій Парубій, констатувавши також припинення існування коаліції.

"Сумна новина. Враховуючи заяву голови депутатської фракції "Народний фронт" про вихід з фракції коаліції... повідомляю, що сьогодні коаліція депутатських фракцій "Європейська Україна" у Верховній раді восьмого скликання припинила свою діяльність... відповідно До положень Конституції України, протягом одного місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній раді має бути сформована нова коаліція", - заявив глава парламенту.

Тоді Парубій закликав всі фракції ради і групи почати консультації з приводу формування нової коаліції.

Полторак подав у відставку

Відразу після закінчення церемонії інавгурації в Раді, міністр оборони україни Степан Полторак заявив журналістам про те, що він іде у відставку. На питання, чи означає це, що він випередив заклик нового президента України подати у відставку, Полторак відповів: "Звичайно".

Крім того, відповідну заяву він опублікував у себе в Facebook.

Фото facebook.com/generalpoltorak