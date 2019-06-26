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У рейтингу партій-лідерів відбулися зміни

Новини » Вибори 2019    26.06.2019 - 12:20
У рейтингу партій-лідерів відбулися зміни
Фото: голосування на виборах (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рейтинг партії Зеленського знижується, рейтинг партій Тимошенко і Порошенка зростає

На дострокових парламентських виборах 5%-ний бар'єр можуть подолати шість партій. Про це свідчать опитування, проведеного фондом Демократичні ініціативи та Центром Разумкова.

За даними опитування, лідером електоральних симпатій залишається партія Володимира Зеленського  "Слуга народу", яку можуть підтримати 42,7% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.

Також, в даний момент долають прохідний бар'єр "Опозиційна платформа - За життя" (10,5%), "Батьківщина" (10,2%), "Європейська Солідарність" (9,8%), партія "Голос" (6,4%).

Крім того, на межі прохідного бар'єру знаходиться партія "Сила і честь" - 5,2%.

У рейтингу партій-лідерів відбулися зміни

Опитування було проведене  Фондом "Демократичні ініціативи» спільно з  соціологічною службою Центру Разумкова  з 13 по 20 червня 2019 року серед 2017 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 20-24 червня, в парламент проходять п'ять партій: "Слуга народу", яку готові підтримати 45,3% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями, а також "Опозиційна платформа - За життя" (12,1%), партія "Голос" (8,4%), "Європейська Солідарність" (7,2%) і "Батьківщина" (7,0%).

Як повідомляло РБК-Україна, проведеного Українським інститутом соціальних досліджень ім. Яременка та центром "Соціальний моніторинг" 13 по 21 червня 2019 року, 5%-ний бар'єр можуть подолати п'ять партій: "Слуга народу", за яку планують віддати голоси 45,3% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором. Далі йдуть "Опозиційна платформа - За життя" (12,1%), "Батьківщина" (8,8%), "Європейська Солідарність" (8,4%) і "Голос" (6,8%).

 

 

 

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