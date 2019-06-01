Выборы в Раду: что изменилось за неделю

Выборы в Раду пройдут 21 июля
Выборы в Верховную раду Украины запланированы на 21 июля 2019 года. Подробнее о том, как проходит избирательная кампания и кто будет баллотироваться - в материале РБК-Украина.
Как проходит избирательная кампания
На данный момент Центризбирком не зарегистрировал ни одного кандидата от партий.
Как ожидается, на выборах в Раду будут участвовать, в частности:
О своем намерении принимать участие в выборах в Раду уже заявили нардеп от БПП Александр Грановский, участик "95 квартала" Юрий Корявченков, экс-кандидат в президенты Владимир Петров, экс-кандидат в президенты Роман Бессмертный, нардеп Игорь Кононенко, Борислав Береза, нардеп Игорь Мосийчук.
Календарь выборов в Раду
Избирательный процесс начался в Украине 24 мая 2019 года. Именно с этого момента политические партии или же претенденты лично могут выдвигать свои кандидатуры для участия в выборах. Центризбирком, в свою очередь, до 25 июня должен принять решение по регистрации кандидатов. При этом, до 8 июля партии или претенденты лично имеют право отказаться от участия в выборах.
Как и в ходе президентских выборов украинцы имеют право голосовать не по месту прописки. Для этого им необходимо обратиться в органы Госреестра избирателей с соответствующим заявлением до 15 июля включительно. При этом, избирателям, которые изменили место регистрации и будут голосовать за пределами своего округа, на выборах будет выдаваться лишь один бюллетень - с кандидатами от партий.
В последнюю пятницу перед днем голосования заканчивается предвыборная агитация и в субботу, 20 июля, в день тишины агитация будет запрещена. Выборы будут проходить 21 июля, избиратели смогут проголосовать с 08:00 до 20:00. Результаты выборов в Раду ЦИК должен объявить до 5 августа включительно.
Выборы в Раду назначены на 21 июля
На следующий день после инаугурации, 21 мая, Зеленский провел консультации с главами парламенских фракций, где обсуждался роспуск Рады. По результатам встречи Зеленского с парламентариями на сайте президента был опубликован релиз, в котором была названа главная причина, по которой Зеленский решил распустить парламент - очень низкое доверие граждан Украины к этому институту.
В тот же день вечером, 21 мая, Зеленский подписал указ о досрочных выборах в Раду 21 июля 2019 года.
Зеленский заявил о роспуске Рады
31 марта 2019 года в Украине прошли президентские выборы. Поскольку никто из 39 кандидатов не набрал более 50%, ЦИК объявил о проведении второго тура выборов 21 апреля. Во второй тур вышли два кандидата, набравшие наибольшее число голосов - Владимир Зеленский и Петр Порошенко. По результатам голосования, на выборах президента победил Зеленский.
Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая. В ходе инаугурационной речи Зеленский заявил, что распускает Раду. При этом, президент отметил, что у Рады есть два месяца чтобы принять закон о снятии депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, избирательный кодекс. Также он обратился к Раде с просьбой уволить главу СБУ Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Украины Степана Полторака.