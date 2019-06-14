На виборах у Раду можуть пройти шість партій

Партія Зеленського може набрати 50% голосів за партійними списками
Якщо б дострокові парламентські вибори відбувалися в Україні в найближчу неділю, в голосуванні візьмуть до 84% громадян. Про це свідчать дані спільного опитування Центру "Соціс" та Комітету виборців України, проведеного 29 травня - 6 червня 2019 року.
За даними опитування, у Верховну раду можуть пройти шість партій. Партія Володимира Зеленського "Слуга народу" може отримати 51,3% голосів тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором. Далі йдуть партії:
socis.kiev.ua
Опитування Центру "Соціс" було проведено 29 травня - 6 червня 2019 року серед 4000 респондентів. Статистична похибка дослідження (довірчий інтервал) складає +/- 1,6%.
Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у Верховну раду проходять п'ять партій. Партію Володимира Зеленського "Слуга народу" готові підтримати 47,5% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором. Партія "Опозиційна платформа" може отримати 10,4% голосів, "Європейська солідарність" - 7,9%, "Батьківщина" - 7,5%, "Голос" - 6,4%.
Зазначимо, згідно результатами опитування КМІС, проведеного з 26 травня по 7 червня, до парламенту проходять п'ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа", "Європейська солідарність", "Батьківщина" і "Голос".