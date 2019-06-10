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"Батьківщина" представила першу п'ятірку списку на вибори

Новини » Вибори 2019    10.06.2019 - 11:16
"Батьківщина" представила першу п'ятірку списку на вибори
З'їзд "Батьківщини" (фото: РБК-Україна)

Список кандидатів партії Тимошенко представили на з'їзді у Києві

Партія "Батьківщина" Юлії Тимошенко представила першу п'ятірку зі списку кандидатів від політсили на позачергових виборах у Верховну раду. Відповідний перелік представили на з'їзді партії у понеділок, 10 червня, передає кореспондент РБК-Україна. 

  • Юлія Тимошенко - глава партії "Батьківщина", депутат парламенту, екс-прем'єр-міністр України;
  • Сергій Тарута - депутат Верховної ради, екс-глава Донецької обласної державної адміністрації;
  • Валентин Наливайченко - екс-глава Служби безпеки України;
  • Сергій Соболєв - депутат Верховної ради,
  • Олена Кондратюк - депутат Верховної ради, секретар комітету ВРУ з питань свободи слова та інформаційної політики.

Крім того, Тимошенко заявила, що після виборів готова до коаліції з "Слугою народу".

"Наша команда налаштована йти в сильну коаліцію з новим президентом. Ми готові запропонувати сильний план дій. Ми хочемо втілити "Новий курс", - зазначила вона.

 

 

Наживо. З’їзд партії «Батьківщина».

Опубліковано Юлією Тимошенко Понеділок, 10 червня 2019 р.

Нагадаємо, відповідно до результатами останнього опитування соціологічної групи "Рейтинг", партія "Батьківщина" могла б отримати 6,9% голосів на позачергових виборах в парламент.

При цьому лідером електоральних симпатій серед політичних сил залишається партія президента Володимира Зеленського "Слуга народу" (48,2%). "Опозиційна платформа" може отримати 10,5% голосів, "Європейська солідарність" - 7,8%, партія Святослава Вакарчука "Голос" - 5,6%.

Раніше повідомлялось, що у складі "Батьківщини" на вибори піде партія "Основа" Сергія Тарути. Він заявив, що мова йде про об’єднання "ідеологічних платформ" партій в економічному розділі та у розділі про відновлення миру в країні. Крім того, політсили будуть координувати та узгоджувати свої дії при формуванні спільної команди у загальнонаціональному та мажоритарних округах.

Тимошенко неодноразово закликала не допустити зриву виборів у Раду. За її словами, Конституційний суд може стати співучасником такого сценарію.

"Невідкладно треба було розпускати парламент і призначати новий уряд через створення коаліцій в новій Раді. Але сьогодні під загрозою проведення дострокових парламентських виборів. Через Конституційний суд, що частково сформований ще за часи Януковича, все це болото в парламенті хоче пролонгувати своє життя до осені разом із підвищенням тарифів, зниженням зарплат, відсутністю бюджетної стратегії", - пояснила вона.

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Новини України Порошенко Зеленський БатьківщинасписокТимошенковыборы 2019
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