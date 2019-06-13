"Рух нових сил" представив кандидатів у Раду

Партія Саакашвілі оприлюднила сотню кандидатів у нардепи
Михайло Саакашвілі 13 червня представив список партії "Рух нових сил" для участі в дострокових виборах у Верховну раду, які відбудуться 21 липня. Про це екс-губернатора Одеської області повідомив на прес-конференції.
У першу десятку увійшли:
Нагадаємо, 8 червня Саакашвілі заявив про участь партії "Рух нових сил" у позачергових виборах у Верховну раду. Саакашвілі заявив, що в партії були проблеми з реєстрацією та збором коштів на заставу для участі у парламентських виборах, але "Рух нових сил" прийняв рішення самостійно боротися за прохід до Верховної ради.
Раніше мер Києва Віталій Кличко запропонував Михайлу Саакашвілі, який 29 травня повернувся в Україну, очолити партію "УДАР" на виборах до Верховної ради України.
Як повідомляло РБК-Україна, Саакашвілі відмовився очолити партію "УДАР" Кличка для участі в позачергових виборах у Верховну раду. За словами Саакашвілі, Кличко зробив йому гідну пропозицію, але на його думку, їм не варто створювати союз.