У рейтингу партій відбулися зміни

Фото: голосування на виборах (Віталій Носач, РБК-Україна)

За партію Вакарчука мають намір голосувати 8%, за партію Порошенко - 5%

Якщо б дострокові парламентські вибори відбувалися в Україні в найближчу неділю, то 5%-ий бар'єр подолали б п'ять партій. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 8-12 червня.

За даними опитування, лідером електоральних симпатій залишається партія Володимира Зеленського "Слуга народу", яку готові підтримати 47,1% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.

Також прохідний бар'єр долають "Опозиційна платформа - За життя" (11,1%), партія "Голос" (8,1%), "Батьківщина" (7,3%), "Європейська Солідарність" (5,0%).

Зазначимо, порівняно з попереднім опитуванням рейтинг партії "Голос" Святослава Вакарчука зріс з 6,4% до 8,1%, рейтинг партії Петра Порошенко "Європейська Солідарність" знизився з 7,9% до 5,0%.

Крім того, партію "Сила і честь" готові підтримати 4,1%, партію "Громадянська позиція" - 2,2%, Радикальна партія - 2,1%, партію "Свобода" - 2,1%, партію "Українська стратегія" - 1,9%, "Опозиційний блок" - 1,8%, "Самопоміч" - 1,2%. Рейтинг інших політичних сил - менше 1%.

Більше половини опитаних вірять у те, що партія "Слуга народу" подолає 5% виборчий бар'єр і потрапить у наступний парламент. Близько 40% говорять так про партії "Батьківщина", третина - про партії "Опозиційна платформа - За життя", чверть - партію "Європейська Солідарність", кожен п'ятий - про партії "Голос".

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 8-12 червня 2019 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Похибка вибірки - 2,2%.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 6-9 червня, в парламент проходили п'ять партій: "Слуга народу" - 47,5% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором, партія "Опозиційна платформа" - 10,4%, "Європейська солідарність" - 7,9%, "Батьківщина" - 7,5%, "Голос" - 6,4%.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.