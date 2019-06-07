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Саакашвили отказался от сотрудничества с УДАРом

Новости » Выборы 2019    07.06.2019 - 16:14
Саакашвили отказался от сотрудничества с УДАРом
Фото: Михаил Саакашвили (РБК-Украина)

Саакашвили не поведет партию Кличко на выборы

Михаил Саакашвили отказался возглавить партию УДАР Виталия Кличко для участия во внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Саакашвили в Facebook.

По словам Саакашвили, лидер партии УДАР Виталий Кличко сделал ему достойное предложение, но по его мнению, им не стоит создавать союз. 

"Мне предлагал Кличко возглавить партию УДАР и пойти таким образом на выборы. Я обратился к вам. Нам надо было принимать решение. Я не хотел принимать решение без консультации с вами. Было много комментариев и я вас услышал. Несмотря на то, что я считаю, что Кличко сделал достойное предложение, нам на этот союз идти не стоит", - заявил Саакашвили. 

Также бывший глава Одесской областной государственной администрации заявил, что он вернулся в Украину не ради политики, а для того, чтобы помогать Украине меняться у лучшему. 

"Я приехал в Украину не должность искать. Я вернулся не для политики "любой ценой". Я вернулся сюда, чтобы помогать Украине меняться к лучшему, чтобы генерировать большие идеи. Я приехал, чтобы мы наконец-то избавились от старого политического класса барыг, и вместо этого получили новых людей с большими идеями и патриотизмом", - заявил Саакашвили. 

По словам Саакашвили, он уверен, что Украина должна стать сверхдержавой европейского континента. 

"Я верю, что украинский прорыв и успех возможен. Я буду помогать новым людям в силу своих возможностей", - сказал Саакашвили. 

Напомним, ранее Виталий Кличко заявил, что партия УДАР примет участие во внеочередных выборах в Верховную раду. В своем видеообращении мэр Киева предложил Михаилу Саакашвили, который 29 мая вернулся в Украину, возглавить партию УДАР на выборах в Верховную раду Украины.

Отметим, Михаил Саакашвили 29 мая 2019 года вернулся в Украину. 28 мая президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, отменив указ своего предшественника Петра Порошенко.

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