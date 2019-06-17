ЦИК зарегистрировала первый список партии

Первый список зарегистрировала партия "Гражданская позиция"
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сегодня, 17 июня, зарегистрировала 164 кандидатов в народные депутаты в списке партии "Гражданская позиция" для внеочередных парламентских выборов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦИК в Facebook.
В ЦИК сообщили, что зарегистрировали 100 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе и 164 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список политической партии "Гражданская позиция" в общегосударственном избирательном округе.
Так, в первую десятку партии "Гражданская позиция" вошли:
Ранее РБК-Украина сообщало, что ЦИК отказалась регистрировать Онищенко кандидатом в депутаты. Во время очередного заседания в субботу, 15 июня, ЦИК приняла решение отказать Онищенко в регистрации кандидатом в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №93