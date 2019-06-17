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ЦИК зарегистрировала первый список партии

Новости » Выборы 2019    17.06.2019 - 21:28
ЦИК зарегистрировала первый список партии
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Первый список зарегистрировала партия "Гражданская позиция"

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сегодня, 17 июня, зарегистрировала 164 кандидатов в народные депутаты в списке партии "Гражданская позиция" для внеочередных парламентских выборов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦИК в Facebook.

В ЦИК сообщили, что зарегистрировали 100 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе и 164 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список политической партии "Гражданская позиция" в общегосударственном избирательном округе.

Так, в первую десятку партии "Гражданская позиция" вошли:

  1. Анатолий Гриценко, лидер политической силы;
  2. Дмитрий Добродомов, лидер партии "Народный контроль";
  3. Николай Томенко, лидер партии "Родная страна";
  4. Николай Катеринчук, лидер Европейской партии Украины;
  5. Марина Соловьева, адвокат и общественный деятель;
  6. Виктор Трепак, генерал;
  7. Александр Савченко, банкир и меценат;
  8. Егор Фирсов, нардеп;
  9. Анатолий Забарило, секретарь Львовского горсовета;
  10. Петр Ландяк, депутат Тернопольского горсовета;
  11. Николай Ладовский, депутат Заболотивская сельского совета

Ранее РБК-Украина сообщало, что ЦИК отказалась регистрировать Онищенко кандидатом в депутаты. Во время очередного заседания в субботу, 15 июня, ЦИК приняла решение отказать Онищенко в регистрации кандидатом в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №93

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