Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Партия обнародовала первую 50-ку избирательного списка

Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" представила обновленный список кандидатов в депутаты на внеочередные выборы в Верховную раду. Об этом говорится на сайте политсилы.

Партия обнародовала первую 50-ку избирательного списка кандидатов в народные депутаты Украины в многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах 21 июля.

В первой десятке произошли изменения. В частности, глава Львовской ОГА Олег Синютка, занимавший ранее восьмое место, стал значиться в списке номером девять. Его место занял заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

В список вошли:

1. Порошенко Петр

2. Парубий Андрей

3. Геращенко Ирина

4. Забродский Михаил

5. Федина София

6. Джемилев Мустафа

7. Зинкевич Яна

8. Чийгоз Ахтем

9. Синютка Олег

10. Климпуш-Цинцадзе Иванна

11. Герасимов Артур

12. Кубив Степан

13. Фриз Ирина

14. Южанина Нина

15. Луценко Ирина

16. Сюмар Виктория

17. Арьев Владимир

18. Павленко Ростислав

19. Величкович Николай

20. Алексеев Сергей

21. Князевич Руслан

22. Саврасов Максим

23. Ионова Мария

24. Бойко Наталья

25. Вятрович Владимир

26. Никорак Ирина

27. Черновол Татьяна

28. Пятигорец Денис

29. Левус Андрей

30. Баласинович Наталья

31. Карпов Андрей

32. Бирюков Юрий

33. Таран Сергей

34. Черненко Александр

35. Андреев Андрей

36. Габибуллаева Динара

37. Петров Алексей

38. Кириленко Вячеслав

39. Розенко Павел

40. Соляр Владимир

41. Артюшенко Игорь

42. Талпа Михаил

43. Погребиский Александр

44. Высоцкий Сергей

45. Бригинец Александр

46. Урсуленко Елена

47. Смолий Андрей

48. Болдырев Олег

49. Лапин Игорь

50. Обертинская Людмила

Напомним, на съезде Порошенко представил список своей партии "Европейская солидарность".

Лидер партии "Европейская солидарность" и пятый президент Украины Петр Порошенко рассказал, каким образом будет формировать избирательный список. По его словам, он будет реализовывать принцип равенства прав женщин и мужчин в партийном списке "Европейской солидарности".