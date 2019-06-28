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На время выборов увеличат число нарядов полиции, - Князев

Новости » Выборы 2019    28.06.2019 - 05:45
На время выборов увеличат число нарядов полиции, - Князев
Фото: Сергей Князев (mvs.gov.ua)

Князев обещает оперативное реагирования на нарушения в ходе выборов

На время проведения выборов в Верховную раду Украины будет увеличено число нарядов полиции превенции. Об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Как сообщается, Князев 27 июня провел рабочее совещание с руководителями департаментов превентивной деятельности и патрульной полиции, в ходе которого отметил необходимость оперативного реагирования полицейских на каждое правонарушение, связанное с избирательным процессом.

Отмечается, что именно полицейские превенции в составе нарядов патрульной полиции первыми выезжают на сообщения граждан.

"Подчеркиваю, что все подразделения полиции превенции мы создали, прежде всего, для реагирования на сообщения, которые поступают к нам от людей. Во время выборов напряжение в обществе будет расти и ваша задача - чтобы наши граждане могли в безопасности реализовать свое право на волеизъявление", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что до 14 июля все помещения избирательных участков будут взяты под охрану полиции для обеспечения безопасности на время парламенских выборов. Кроме того, глава координационного штаба Министерства внутренних дел Иван Стойко сообщил, что до 5 июля во всех регионах пройдут тактические учения подразделений МВД.

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