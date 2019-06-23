ЦИК обжаловал решение суда о регистрации Онищенко

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

ЦИК считает решение суда незаконным и необоснованным

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подала апелляционную жалобу на решение Шестого апелляционного админсуда, который обязал ЦИК зарегистрировать беглеца-нардепа Александра Онищенко кандидадом в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦИК в Facebook.

"ЦИК не соглашается с принятым судебным решением, считает его незаконным, необоснованным и вынесенным с неправильным применением норм материального права и нарушением норм процессуального права", - сообщили в ЦИК.

Также они заявили, что считают приложенные в решении выводы суда не соответствуют обстоятельствам дела.

"Центральная избирательная комиссия 23 июня 2019 года подала апелляционную жалобу на вышеуказанное решение Шестого апелляционного административного суда", - подчеркнули в ЦИК.

Ранее РБК-Украина сообщало, что суд обязал зарегистрировать Онищенко кандидатом. В своей биографии Онищенко написал, что с 2016 года и до настоящего времени находится за пределами Украины по причине того, что представлял Украину на соревнованиях по конному спорту "в статусе всадника".