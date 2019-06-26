В рейтинге партий-лидеров произошли изменения

Фото: голосование на выборах (Виталий Носач, РБК-Украина)

Рейтинг партии Зеленского снижается, рейтинг партий Тимошенко и Порошенко растет

На досрочных парламентских выборах 5%-ный барьер могут преодолеть шесть партий. Об этом свидетельствуют опроса, проведенного фондом Демократические инициативы и Центром Разумкова.

По данным опроса, лидером электоральных симпатий остается партия Владимира Зеленского "Слуга народа", которую могут поддержать 42,7% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

Также, в данный момент преодолевают проходной барьер "Оппозиционная платформа - За життя" (10,5%), "Батькивщина" (10,2%), "Европейская Солидарность" (9,8%), партия "Голос" (6,4%).

Кроме того, на грани проходного барьера находится партия "Сила и честь" - 5,2%.

Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 20 июня 2019 среди 2017 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 20-24 июня, в парламент проходят пять партий: "Слуга народа", которую готовы поддержать 45,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями, а также "Оппозиционная платформа - За життя" (12,1%), партия "Голос" (8,4%), "Европейская Солидарность" (7,2%) и "Батькивщина" (7,0%).

Как сообщало РБК-Украина, проведенного Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и центром "Социальный мониторинг" 13 по 21 июня 2019 года, 5%-ный барьер могут преодолеть пять партий: "Слуга народа", за которую планируют отдать голоса 45,3% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. Далее идут "Оппозиционная платформа - За життя" (12,1%), "Батькивщина" (8,8%), "Европейская Солидарность" (8,4%) и "Голос" (6,8%).