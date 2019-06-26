ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Против ЦИК перед выборами подали десятки судебных исков

Новости » Выборы 2019    26.06.2019 - 14:10
Против ЦИК перед выборами подали десятки судебных исков
Фото: Татьяна Слипачук (Виталий Носач, РБК-Украина)

Комиссия продолжает судебные процессы

Перед выборами в Раду в суды поступили 32 исковых заявления против Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщила на брифинге глава ЦИК Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметила глава ЦИК, на сегодняшний день продолжается процесс рассмотрения исковых заявлений.

"Мы сейчас будем пытаться доказать нашей судебной власти, что ЦИК руководствуется только Конституцией Украины и законом, законными интересами граждан и интересами государства", - сказала Слипачук.

Она сообщила, что суды уже отказали по четырем искам из 32, а одно заявление удовлетворено. "На рассмотрении сейчас 27 заявлений", - рассказала глава ЦИК.

Напомним, глава ЦИК Татьяна Слипачук объявила о начале избирательной парламентской кампании с 24 мая. Сейчас известно, что по состоянию на 26 июня ЦИК зарегистрировала 5845 кандидатов.

Напомним, ранее глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук сообщила об уменьшении количества кандидатов-"двойников"на внеочередных выборах в Верховную раду. Комиссия приняла меры для недопущения использования политических технологий во время проведения парламентских выборов.

ЦИК зарегистрировал 8 кандидатов в нардепы с фамилией Зеленский В ЦИК назвали число людей, которые изменили место голосования
Новости Украины Порошенко Зеленский Центральная избирательная комиссияСудиск
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь