ЦИК утвердил форму и текст бюллетеня на выборах в Раду

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

ЦИК определил, как будут выглядеть бюллетени

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила форму и текст избирательного бюллетеня для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

Установлено, что текст избирательного бюллетеня печатается только с одной стороны на государственном языке на одном листе размером 200 х 600 мм светло-серого цвета с двотоновим водяным знаком и защитными волокнами с использованием графических защитных антисканерних элементов, выполненных с применением защитных красок, имеющих флуоресценцию под действием ультрафиолетового облучения, и элемента, который теряет окраску вследствие термовлияния, а также с выполнением номера избирательного участка высокой печати с применением защитной краски, которая проявляется на обороте избирательного бюллетеня

При этом указано изготовить указанные избирательные бюллетени для каждого обычного и зарубежного избирательного участка в количестве, что на 0,5 процента превышает количество избирателей соответствующего избирательного участка.

Ранее сообщалось, что ЦИК на заседании отменил регистрацию семи кандидатов в народные депутаты на внеочередные выборы в Верховную раду.

РБК-Украина писало, что по состоянию на 26 июня Центризбирком зарегистрировал 5845 кандидатов на парламентские выборы. ЦИК зарегистрировала 2674 кандидата по спискам партий и 3171 кандидата в мажоритарных округах.