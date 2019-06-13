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"Рух новых сил" представил кандидатов в Раду

Новости » Выборы 2019    13.06.2019 - 17:17
"Рух новых сил" представил кандидатов в Раду
Фото: Михаил Саакашвили (РБК-Украина)

Партия Саакашвили обнародовала сотню кандидатов в нардепы

Михаил Саакашвили 13 июня представил список партии "Рух новых сил" для участия в досрочных выборах в Верховную раду, которые состоятся 21 июля. Об этом экс-губернатора Одесской области сообщил на пресс-конференции.

В первую десятку вошли:

  • Михаил Саакашвили - лидер партии "Рух новых сил"
  • Давид Сакварелидзе -  экс-заместитель Генерального прокурора в Украине, соучредитель партии "Рух новых сил"
  • Олесь Доний - бывший народный депутат Рады
  • Наталья Жукова - двукратная чемпионка Европы по шахматам
  • Владимир Лановой - бывший министр экономики Украины
  • Елена Терещенко - жена мэра Глухова (Сумская область) Мишеля Терещенко
  • Дмитрий Булах -  депутат Харьковского областного совета
  • Анна Соломатина - экс-глава департамента финконтроля НАПК
  •  Олег Михайлик - общественный активист
  • Игорь Черняк - адвокат,  член правления "Харьковского антикоррупционного центра" 

Напомним, 8 июня Саакашвили заявил об участии партии "Рух новых сил" во внеочередных выборах в Верховную раду. Саакашвили заявил, что у партии были проблемы с регистрацией и сбором средств на залог для участия в парламентских выборах, но "Рух новых сил" принял решение самостоятельно бороться за проход в Верховную раду.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предложил Михаилу Саакашвили, который 29 мая вернулся в Украину, возглавить партию "УДАР" на выборах в Верховную раду Украины.

Как писало РБК-Украина, Саакашвили отказался возглавить партию "УДАР" для участия во внеочередных выборах в Верховную раду. По словам Саакашвили, Кличко сделал ему достойное предложение, но по его мнению, им не стоит создавать союз.

 

 

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