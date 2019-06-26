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Суд поддержал ЦИК в отказе регистрировать кандидатов от КПУ

Новости » Выборы 2019    26.06.2019 - 19:14
Суд поддержал ЦИК в отказе регистрировать кандидатов от КПУ
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

КПУ просила признать противоправным и отменить постановление ЦИК об отказе регистрации кандидатов в народные депутаты

Шестой апелляционный административный суд поддержал Центральную избирательную комиссию в отказе регистрировать кандидатов в народные депутаты на внеочередные выборы в Верховную раду от Коммунистической партии Украины (КПУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда

Как сообщается, КПУ просила признать противоправным и отменить постановление ЦИК об отказе регистрации кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательный список Коммунистической партии, в общегосударственном многомандатном избирательном округе, а также одномандатном. 

Суди Шестого ААС отказали в удовлетворении иска, поскольку обжалуемое постановление соответствует требованиям действующего законодательства. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Верховный суд Украины признал законным отказ Центральной избирательной комиссии в регистрации кандидатом в народные депутаты на выборы в Верховную раду Александра Онищенко. 

Кроме того, 25 июня суд обязал Центральную избирательную комиссию (ЦИК) зарегистрировать партию Михаила Саакашвили "Рух новых сил" на внеочередных выборах в Раду. Однако, глава ЦИК Татьяна Слипачук отметила, что решение суда относительно обязательства повторного рассмотрения регистрации партии Саакашвили не соответствует положениям законодательства о партиях и народных депутатах.

 

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