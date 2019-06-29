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ЦИК зарегистрировала кандидатов в нардепы от партии Саакашвили

Новости » Выборы 2019    29.06.2019 - 23:18
ЦИК зарегистрировала кандидатов в нардепы от партии Саакашвили
Фото: Михаил Саакашвили (РБК-Украина)

Зарегистрировано 88 кандидатов в списке и еще 9 мажоритарщиков

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала в субботу, 29 июня, кандидатов в депутаты на выборах в Раду от партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Зарегистрировано кандидатов как в одномандатных округах, так и в многомандатном округе во исполнение решения Верховного суда Украины, который признал противоправным решение ЦИК об отказе в регистрации кандидидатам от этой политической силы.

"ЦИК зарегистрировала 88 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список политической партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили", в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, зарегистрировано 9 кандидатов в нардепы Украины, выдвинутых указанной политической партией, в одномандатных избирательных округах. Также Комиссия зарегистрировала Павла Богомазова представителем партии в ЦИК с правом совещательного голоса.

Напомним, Верховный суд Украины 28 июня постановил зарегистрировать кандидатов на выборах в Раду от партии Саакашвили. Судья отметила, что "постановление ЦИК от 23.06.2019 №1205 является противоправным и подлежит отмене".

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