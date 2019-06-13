МВД зафиксировало около 30 попыток подкупа избирателей

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

С начала избирательного процесса правоохранителям поступило 75 заявлений о нарушениях

С начала избирательного процесса в Министерство иностранных дел поступило 75 заявлений о нарушениях избирательного законодательства во время внеочередных выборов в Верховную раду. Об этом сообщил советник министра внутренних дел - председатель координационного штаба МВД Иван Стойко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, большинство сообщений касались подкупа избирателей.

"С начала избирательной кампании поступило 75 заявлений и сообщений. 20 сообщений в Луганской области, 20 в городе Киеве, 15 - Днепропетровской области, по десять в Запорожской и Одесской областях", - сообщил Стойко.

По его словам, нарушения избирательного процесса в основном касаются попыток подкупа избирателей.

"30 сообщений о случаях с подкупом избирателей, 25 - это незаконная агитация, три - повреждение имущества, два - сбор персональных данных, два препятствование осуществлению избирательного права - также два сообщения. Гречку заменяют сахаром. Но, тем не менее, мы реагируем не только на предупреждение, но и будем привлекать к ответственности, если на это будут основания", - добавил он.

Напомним, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что ведомство перейдет на усиленный режим работы с 15 по 28 июля. В частности, перевод полицейских на усиленный режим службы связан с проведением в государстве внеочередных выборов в Верховную раду.