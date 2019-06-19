В рейтинге партий произошли изменения

Фото: голосование на выборах (Виталий Носач, РБК-Украина)

За партию Вакарчука намерены голосовать 8%, за партию Порошенко - 5%

Если бы досрочные парламентские выборы проходили в Украине в ближайшее воскресенье, то 5%-ный барьер преодолели бы пять партий. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 8-12 июня.

По данным опроса, лидером электоральных симпатий остается партия Владимира Зеленского "Слуга народа", которую готовы поддержать 47,1% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

Также проходной барьер преодолевают "Оппозиционная платформа - За життя" (11,1%), партия "Голос" (8,1%), "Батькивщина" (7,3%), "Европейская Солидарность" (5,0%).

Отметим, по сравнению с предыдущим опросом рейтинг партии "Голос" Святослава Вакарчука вырос с 6,4% до 8,1%, рейтинг партии Петра Порошенко "Европейская Солидарность" снизился с 7,9% до 5,0%.

Кроме того, партию "Сила и честь" готовы поддержать 4,1%, партию "Гражданская позиция" - 2,2%, Радикальная партия - 2,1%, партию "Свобода" - 2,1%, партию "Украинская стратегия" - 1,9%, "Оппозиционный блок" - 1,8%, "Самопомич" - 1,2%. Рейтинг других политических сил - менее 1%.

Более половины опрошенных верят в то, что партия "Слуга народа" преодолеет 5% избирательный барьер и попадет в будущий парламент. Около 40% говорят так о партии "Батькивщина", треть - о партии "Оппозиционная платформа - За життя", четверть - партию "Европейская Солидарность", каждый пятый - о партии "Голос".

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 8-12 июня 2019 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка выборки - 2,2%.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 6-9 июня, в парламент проходили пять партий: "Слуга народа" - 47,5% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, партия "Оппозиционная платформа" - 10,4%, "Европейская солидарность" - 7,9%, "Батькивщина" - 7,5%, "Голос" - 6,4%.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.