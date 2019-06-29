Суд разрешил партии Саакашвили идти на выборы в Раду

Фото: Михаил Саакашвили (РБК-Украина)

Суд не удовлетворил иск ЦИК

Касационный административный суд в составе Верховного суда Украины не удовлетворил иск Центральной избирательной комиссии, которая отказалась регистрировать на внеочередных выборах в Раду кандидатов от партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

При рассмотрении апелляционной жалобы, которое началось в пятницу 28 июня, а завершилось в 1:00 29 июня, судья отметила, что "постановление Центральной избирательной комиссии от 23.06.2019 №1205 является противоправным и подлежит отмене".

"Апелляционную жалобу избирательной комиссии оставить без удовлетворения", - зачитала судья.

Напомним, Центральная избирательная комиссия на заседании 23 июня отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, представленных в списке партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили" на выборы в Раду-2019. В частности, кандидатам от партии Саакашвили было отказано в регистрации в общегосударственном многомандатном избирательном округе и в одномандатном избирательном округе.

Однако, партия подала апелляцию и суд обязал Центральную избирательную комиссию зарегистрировать партию Михаила Саакашвили "Движение новых сил" на внеочередных выборах в Раду.

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук впоследствии прокомментировала решение суда отметив, что по мнению ЦИК, решение суда относительно обязательства повторного рассмотрения регистрации партии Саакашвили не соответствует положениям законодательства о партии и народных депутатов. ЦИК подал апелляцию.