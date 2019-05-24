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Партия Порошенко сменила название перед выборами

Новости » Выборы 2019    24.05.2019 - 16:07
Партия Порошенко сменила название перед выборами
Фото: Петр Порошенко (solydarnist.org)

Партия будет называться Европейская Солидарность

Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" сменила название на "Европейская Солидарность". Такое решение принял съезд партии 24 мая, сообщает пресс-служба политической силы.

По данным пресс-службы, предложение о смене названия было выдвинуто во время Форума ГО "Солидарное дело громад", который состоялся при участии Петра Порошенко.

Во время выступления на форуме гражданских активистов Порошенко также сообщил, что 31 мая состоится съезд обновленной партии, в которой будут широко представлены лидеры общественных организаций, волонтеры, добровольцы, молодые люди.

Напомним, указ президента о досрочном прекращении полномочий Верховной рады восьмого созыва и назначении досрочных выборе на 21 июля опубликован в официальной прессе. В связи с этим глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила о старте избирательной кампании с 24 мая.

По данным Социологической группы "Рейтинг", в середине мая 2019 года партию "БПП Солидарность" были намерены поддержать 8,8% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

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