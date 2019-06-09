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Порошенко представил список своей партии на выборах

Новости » Выборы 2019    09.06.2019 - 12:04
Порошенко представил список своей партии на выборах
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

В первую десятку вошли Порошенко, Парубий и Джемилев

Пятый президент Украины Петр Порошенко представил список своей партии "Европейская солидарность", с которой пойдет на внеочередные выборы в Верховную раду. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, в первую десятку списка "Европейской солидарности" вошли:

  1. Пятый президент и лидер партии Петр Порошенко.
  2. Глава парламента Андрей Парубий.
  3. Первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко.
  4. Ветеран АТО и командующий десантно-штурмовых войск Михаил Забродский.
  5. Телеведущая и общественный деятель София Федина.
  6. Уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа и нардеп от БПП Мустафа Джемилев.
  7. Доброволец, волонтер, медик, начальник Медицинского управления и реабилитации бойцов Украинской добровольческой армии Яна Зинкевич.
  8. Глава Львовской ОГА Олег Синютка.
  9. Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.
  10. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.
 

Фото: первая десятка "Европейской солидарности"

Напомним, ранее лидер партии "Европейская солидарность" и пятый президент Украины Петр Порошенко рассказал, каким образом будет формировать избирательный список. По его словам, он будет реализовывать принцип равенства прав женщин и мужчин в партийном списке "Европейской солидарности".

Как писало РБК-Украина, политическая партия "Европейская солидарность" официально присоединилась к семье Европейской народной партии. Юридически процедура получения статуса завершится осенью, это связано с изменением названия партии "Европейская солидарность".

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Новости Украины Порошенко Зеленский выборы 2019Европейская солидарность
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