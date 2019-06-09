Порошенко представил список своей партии на выборах

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

В первую десятку вошли Порошенко, Парубий и Джемилев

Пятый президент Украины Петр Порошенко представил список своей партии "Европейская солидарность", с которой пойдет на внеочередные выборы в Верховную раду. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, в первую десятку списка "Европейской солидарности" вошли:

Пятый президент и лидер партии Петр Порошенко. Глава парламента Андрей Парубий. Первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко. Ветеран АТО и командующий десантно-штурмовых войск Михаил Забродский. Телеведущая и общественный деятель София Федина. Уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа и нардеп от БПП Мустафа Джемилев. Доброволец, волонтер, медик, начальник Медицинского управления и реабилитации бойцов Украинской добровольческой армии Яна Зинкевич. Глава Львовской ОГА Олег Синютка. Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Фото: первая десятка "Европейской солидарности"

Напомним, ранее лидер партии "Европейская солидарность" и пятый президент Украины Петр Порошенко рассказал, каким образом будет формировать избирательный список. По его словам, он будет реализовывать принцип равенства прав женщин и мужчин в партийном списке "Европейской солидарности".

Как писало РБК-Украина, политическая партия "Европейская солидарность" официально присоединилась к семье Европейской народной партии. Юридически процедура получения статуса завершится осенью, это связано с изменением названия партии "Европейская солидарность".