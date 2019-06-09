Порошенко представил список своей партии на выборах

В первую десятку вошли Порошенко, Парубий и Джемилев
Пятый президент Украины Петр Порошенко представил список своей партии "Европейская солидарность", с которой пойдет на внеочередные выборы в Верховную раду. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Так, в первую десятку списка "Европейской солидарности" вошли:
Фото: первая десятка "Европейской солидарности"
Напомним, ранее лидер партии "Европейская солидарность" и пятый президент Украины Петр Порошенко рассказал, каким образом будет формировать избирательный список. По его словам, он будет реализовывать принцип равенства прав женщин и мужчин в партийном списке "Европейской солидарности".
Как писало РБК-Украина, политическая партия "Европейская солидарность" официально присоединилась к семье Европейской народной партии. Юридически процедура получения статуса завершится осенью, это связано с изменением названия партии "Европейская солидарность".