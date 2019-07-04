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ЦИК обязали провести повторную жеребьевку партий

Новости » Выборы 2019    04.07.2019 - 19:12
ЦИК обязали провести повторную жеребьевку партий
Фото: Татьяна Слипачук (Виталий Носач, РБК-Украина)

Суд назначил новую жеребьевку для партий

Центральную избирательную комиссию (ЦИК) обязали провести повторную жеребьевку партий перед выборами в Верховную раду. Об этом на заседании ЦИК сообщила ее председатель Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, соответствующее решение вынес Шестой апелляционный административный суд.

"Только что поступила информация, что Шестой апелляционный суд принял решение о новой жеребьевке. На сегодняшний день фактически выборку на 5 млн 200 бюллетеней", - заявила Слипачук.

Также Слипачук заявила, что Центризбирком будет оспаривать данное решение.

"Мне сейчас сложно прокомментировать все юридические аспекты упомянутого решения, но я вас сообщаю, что если это акция, которая направлена ​​срыв выборов, все официальные действия будут заранее вам озвучены ... ЦИК будет оспаривать данное решение и отстаивать право граждан провести выборы", - отметила глава ЦИК.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая заявила, что кандидаты в народные депутаты имеют право отказаться от участия в выборах до 8 июля. 

Ранее заместитель главы ЦИК Евгений Радченко заверил, что Центризбирком и в дальнейшем будет отменять регистрацию кандидатов, если обнаружит нарушения условий регистрации на выборах в ВР.

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