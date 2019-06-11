Российских долгосрочных наблюдателей от ОБСЕ на выборах Рады не будет

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Однако РФ еще может подать кандидатуры на краткосрочных наблюдателей

Россия не подавала кандидатуры своих представителей для участия в команде долгосрочных наблюдателей ОБСЕ во время досрочных выборов в Верховную раду 21 июля. Об этом заявил на брифинге глава миссии БДИПЧ ОБСЕ посол Альберт Йонссон, передает "Укринформ".

Йонссон объяснил, что БДИПЧ обращается ко всем странам-участниц ОБСЕ с предложением номинировать своих кандидатов в состав команды долгосрочных и краткосрочных наблюдателей.

"Нет, (Россия, - ред.) на этот раз не подавала... К этому времени Россия в команду долгосрочных наблюдателей своих кандидатов не представила. Когда за десять дней будет объявлена просьба подать кандидатуры краткосрочных наблюдателей, то мы будем знать, предложит ли Россия в этот раз своих кандидатов, или нет", - подчеркнул глава миссии.

Напомним, по словам главы ЦИК Татьяны Слипачук, на июльских выборах в Верховную раду ожидается около 850 наблюдателей от миссии ОБСЕ. В частности, на выборах планируется привлечь 96 долгосрочных и около 750 краткосрочных наблюдателей.

Как писало РБК-Украина ранее, вчера ЦИК зарегистрировал еще 31 кандидата в народные депутаты Украины на выборах в Верховную раду.

Добавим также, Министерство экономического развития и торговли позволило Центризбиркому заключать прямые договора для подготовки к внеочередным выборам в Верховную раду.