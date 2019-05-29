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УДАР Кличко пойдет на выборы вместе с "Солидарностью" Порошенко

Новости » Выборы 2019    29.05.2019 - 19:05
УДАР Кличко пойдет на выборы вместе с "Солидарностью" Порошенко
Фото: Виталий Кличко (kmu.gov.ua)

Сторонам удалось договориться пойти единой командой

В партиях "Солидарность" и УДАР договорились о совместном походе на выборы в Верховную раду. Об этом РБК-Украина сообщил источник в бывшей правящей коалиции.

По его словам, сторонам удалось договориться о походе единой командой под брендом "Европейской солидарности". Кроме того, "Солидарность" и УДАР согласились на формирование совместного списка на основе праймериз.

Ранее РБК-Украина со ссылкой на проинформированные источники также сообщало, что вместе с ЕС на выборы пойдёт спикер  ВР Андрей Парубий и несколько людей, которые считаются близкими к главе парламента.

Напомним, в материале РБК-Украина "Команда для реванша: как и с кем партия Петра Порошенко идет на выборы в Раду" сообщалось, что УДАР может возглавить брат Виталия Кличко - Владимир, который последнее время часто появляется на публичных мероприятиях с братом. Для укрепления электоральных позиций УДАРа мэр Киева вел переговоры об объединении со Святославом Вакарчуком и Игорем Смешко, уверяет один из собеседников в команде Порошенко

Кличко заявил, что УДАР поддерживает снижение проходного барьера в Раду Кличко может пойти на выборы с партией "УДАР", - источники
Новости Украины Порошенко Зеленский СолидарностьУДАР
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