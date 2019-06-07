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"Оппоблок" объединился с "партией мэров" и Мураевым

Новости » Выборы 2019    07.06.2019 - 14:42
"Оппоблок" объединился с "партией мэров" и Мураевым
Фото: Александр Вилкул (РБК-Украина)

Они объединились для участия в досрочных выборах

"Оппозиционный блок", партия "Наши" депутата Евгения Мураева, "Видродження", партия Геннадия Труханова и Геннадия Кернеса "Доверяй делам" (так называемая "партия мэров") и партия "Мира и развития" объединились для участия в досрочных выборах в Верховную Раду. Об этом заявил заместитель председателя "Оппоблока" Александр Вилкул на своей странице в Facebook.

Как отмечается, "Оппозиционный блок" объединился с 4 партиями.

"Мы идем на выборы вместе, чтобы восстановить мир, экономику и вернуть людям благосостояние. Мы проведем реальную децентрализацию и отменим антинародные "реформы", - заявил он. 

В частности, глава политсовета "Видродження" Владимир Пилипенко заявил, что в ближайшее время состоится объединительный съезд, на котором будет создана организационная структура с единым партийным руководством.

 

Мы объединились! Партии «Оппозиционный блок», «Партия мира и развития», «Наши», «Відродження» и «Доверяй делам». Мы идем на выборы вместе, чтобы восстановить мир, экономику и вернуть людям достаток. Мы проведем реальную децентрализацию и отменим антинародные «реформы». Реализовать это можем только мы.

Опубліковано Олександром Вілкулом Пʼятниця, 7 червня 2019 р.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман представил список своей партии "Украинская стратегия", с которой пойдет на внеочередные выборы в Верховную раду. В первую десятку списка партии вошла министр образования Лилия Гриневич, первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова, министр Кабинета министров Александр Саенко, министр культуры Евгений Нищук и министр юстиции Павел Петренко.

Также партия "Оппозиционная платформа - За життя" 6 июня представила список кандидатов в депутаты на выборы в Верховную раду.

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