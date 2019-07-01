В парламент могут пройти до семи партий

Фото: голосование на выборах (Виталий Носач, РБК-Украина)

На грани проходного барьера партии Гриценко и Смешко

На досрочных парламентских выборах в Верховную раду 5%-ный барьер могут преодолеть до семи партий. Об этом свидетельствуют опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и центром "Социальный мониторинг" 22 по 28 июня 2019 года.

По данным опроса, партию "Слугу народа" могут поддержать 43,2% в среди тех, кто определился с выбором и планирует голосовать.

Далее идут "Оппозиционную платформа - За життя" - 12,0%, "Батькивщина" - 9,4%, "Голос" - 8,3%, "Европейская солидарность" - 8,2%.

Кроме того, также имеют шансы преодолеть проходной 5%- ный барьер партии "Сила и честь" (4,1%) голосов и "Гражданская позиция" (3,9%).

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Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 20-24 июня в парламент проходят пять партий: "Слуга народа", которую готовы поддержать 45,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями, а также "Оппозиционная платформа - За життя" (12,1%), "Голос" (8,4%), "Европейская Солидарность" (7,2%) и "Батькивщина" (7,0%).

Как сообщало РБК-Украина, проведенного Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и центром "Социальный мониторинг" 13 по 21 июня 2019 года, 5%-ный барьер могли преодолеть пять партий: "Слуга народа", за которую планировали отдать голоса 45,3% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. Далее идут "Оппозиционная платформа - За життя" (12,1%), "Батькивщина" (8,8%), "Европейская Солидарность" (8,4%) и "Голос" (6,8%).