ЦИК заявил об отмене Верховным судом повторной жеребьевки

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Однако, на сайте Верховного суда пока что нет решения по делу о повторной жеребьевке

Верховный суд Украины удовлетворил апелляцию Центральной избирательной комиссии и отменил решение Шестого апелляционного суда, который обязывал провести повторную жеребьевку партий перед выборами в Раду. Об этом заявила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая в Facebook.

Однако, на сайте Верховного суда пока что нет решения по делу о повторной жеребьевке номеров партий.

"Все же есть справедливость! Мы выиграли Верховный! Выборам 21 июля быть!", - написала Бернацкая.

Напомним, 4 июля ЦИК обязали провести повторную жеребьевку партий перед выборами. Соответствующее решение вынес Шестой апелляционный административный суд.

"Мне сейчас сложно прокомментировать все юридические аспекты упомянутого решения, но я вас сообщаю, что если это акция, которая направлена ​​срыв выборов, все официальные действия будут заранее вам озвучены ... ЦИК будет оспаривать данное решение и отстаивать право граждан провести выборы", - отметила глава ЦИК.

Также заместитель главы ЦИК Евгений Радченко ранее заявил, что Центризбирком и в дальнейшем будет отменять регистрацию кандидатов, если обнаружит нарушения условий регистрации на выборах в ВР.