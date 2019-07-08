ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЦИК заявил об отмене Верховным судом повторной жеребьевки

Новости » Выборы 2019    08.07.2019 - 09:56
ЦИК заявил об отмене Верховным судом повторной жеребьевки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Однако, на сайте Верховного суда пока что нет решения по делу о повторной жеребьевке

Верховный суд Украины удовлетворил апелляцию Центральной избирательной комиссии и отменил решение Шестого апелляционного суда, который обязывал провести повторную жеребьевку партий перед выборами в Раду. Об этом заявила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая в Facebook.

Однако, на сайте Верховного суда пока что нет решения по делу о повторной жеребьевке номеров партий.

"Все же есть справедливость! Мы выиграли Верховный! Выборам 21 июля быть!", - написала Бернацкая.

Напомним, 4 июля ЦИК обязали провести повторную жеребьевку партий перед выборами. Соответствующее решение вынес Шестой апелляционный административный суд.

"Мне сейчас сложно прокомментировать все юридические аспекты упомянутого решения, но я вас сообщаю, что если это акция, которая направлена ​​срыв выборов, все официальные действия будут заранее вам озвучены ... ЦИК будет оспаривать данное решение и отстаивать право граждан провести выборы", - отметила глава ЦИК.

Также заместитель главы ЦИК Евгений Радченко ранее заявил, что Центризбирком и в дальнейшем будет отменять регистрацию кандидатов, если обнаружит нарушения условий регистрации на выборах в ВР.

Шоу, клоны и концерты: как партии и кандидаты борются за места в новой Раде Место голосования сменили более тысячи жителей аннексированного Крыма
Новости Украины Порошенко Зеленский Центральная избирательная комиссиявыборыВерховный суд
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь